Soome loovutatud LNG-terminalis tegutsevad seni ainult eestlased

«Soome LNG-terminal töötab plaanipäraselt ja siiani oleme me seal ainsad veeldatud maagaasi importöörid,» rääkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik. Siiski lisandub tema sõnul järgmistel kuudel taasgaasistamise (FSRU) laevale Exemplar veel teisigi kasutajaid.

«Küll aga jääme edaspidigi suurimaks Inkoo terminali kasutajaks,» ütles Kaasik. «Mis mahte puutub, siis toome sellel aastal möödunuga võrreldes Soome ja Balti turgudele kolm korda rohkem laevu ja gaasi, kokku vähemalt 15 laeva. Seni on kolm tarnet tulnud Leedu Klaipeda kaudu, ülejäänud on saabunud kõik Soome Inkoo kaudu.»

Soome Gasgrid teatas mullu detsembris, mil LNG-laev Inkoosse saabus, et selle aasta kolmanda kvartali lõpuni väljastatakse gaasitarnijatele 14 tankerite lossimisaega ehk slotti. Hiljem vähendati slottide arvu kümneni, millest seitse sai omale Eesti Gaas. Mais teatas Eest gaasimüüja, et on Soomes kasvatanud oma turuosa ligi 40 protsendini.