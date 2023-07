Arco Vara: uute korterite müük püsib loid

Ligikaudu 2023. aasta neljandast kvartalist võib tema hinnangul aga oodata, et võrdlusbaas on taas järsult madalam ning tehingute arvu järjepidev langus lõppeb juba ainuüksi statistilistel põhjustel. «Turuaktiivsuse madalaim tase on endiselt jäänud 2023. aasta algusesse, mille järel on hooajaliselt tehingute arv suurenenud, kuid ka suvised iga-aastased hooajalised tegurid tõid juba juunis seejärel aktiivsuse taaskordselt ootuspäraselt madalamale,» lisas ta.