Kuumalaine Euroopas ähvardab tõsta maiuste hinnad lakke

Suhkru hind on viimastel nädalatel Euroopa turul kõikunud 700-750 euro vahel tonnist. Suhkru ostjad ja tootjad peavad praegu läbirääkimisi oktoobris algava koristushooaja saagi üle ning Bloombergi andmetel küsivad müüjad nüüd juba tonni eest üle 1000 euro.

Seega tuleb hind rohkem kui kaks korda kõrgem, kui oli eelmise aasta suvel. Niivõrd järsk hinnatõus toob paraku kaasa suure osa suhkrut sisaldavate toiduainete, eeskätt maiuste, kallinemise.

Eelmise aasta põuaga seotud suhkrutoodangu langus annab ülevaate sellest, mis võib juhtuda, kui see sel aastal kordub. Suhkrutoodang eelmisel hooajal (2022–2023) langes põua tõttu võrreldes varasema hooajaga 12 protsenti, 14,6 miljonile tonnile.

Suurettevõtted ja seeläbi omakorda tarbijad olid tänu pikaajalistele lepingutele siiani kaitstud suure kallinemise eest, kuid nüüd on hinnad alates eelmise aasta oktoobrist tõusnud tänaseks 58 protsenti, mis tähendab, et uued pikaajalised lepingud sõlmitakse juba hoopis kallimal tasemel. See pigistab eelkõige väiksemaid ja keskmise suurusega kondiitrivabrikuid.

Hoiatusmärgid on igatahes õhus: vihm juba lükkas Euroopas suhkrupeedi istutamise umbes kuu võrra edasi ning pärast seda on kuumalained suurendanud põua ja kahjurite kiirema leviku ohtu.

DNEXT Intelligence'i analüütiku John Stansfieldi sõnul on tootjad seni olnud hindade tõstmise osas ettevaatlikud. «Kriitilise tähtsusega on, mis juhtub järgmise kahe või kolme kuu jooksul: kas sajab ka vihma või on ainult põud?»

Olukorda halvendab see, et ka suhkrulaod on kiiresti tühjenenud. «Vähesed varud on suurimaks suhkru kallinemise tõukejõuks,» nentis Euroopa suhkrutootjate liidu endine president Julian Price Bloombergile.

Kõigest hoolimata on osa analüütikuid ettevaatlikult optimistlikud, et tootmine võib siiski veel kasvada. EL prognoosis, et sel hooajal võib toodang ulatuda 15,5 miljoni tonnini, kusjuures Poola suhkrupeedi kasvatamise suurenemine kompenseerib saagi vähenemise Prantsusmaal.