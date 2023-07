Erdoğani väitel nõustus Putin Musta mere viljalepet pikendama

Praegune leping kaotab kehtivuse 18. juulil, Venemaa on seni ähvardanud korduvalt lepingut mitte pikendada. Erdoğan ütles aga eile ajakirjanikele, et vestles Venemaa presidendi Vladimir Putiniga telefoni teel ja leidis probleemile lahenduse, kirjutas Deutsche Welle.

Miks on Musta mere teraviljaleping oluline?

Türgi aitas 2022. aasta juulis vahendada Musta mere teraviljatehingut ja pärast seda on lepingut mitu korda uuendatud. See on võimaldanud Ukrainal eksportida rohkem kui 32 miljonit tonni teravilja, millest suur osa on läinud arengumaadesse Aafrikas, Lähis-Idas ja mujal.

Moskva on samas korduvalt ähvardanud jätta leping pikendamata, sest väidetavalt pole nende väetise- ja teraviljaekspordiga seotud lubadusi täidetud. Eelkõige soovib Venemaa leevendust lääne sanktsioonidele maksete, logistika ja laevanduskindlustuse osas, mis on nende väitel takistavad idanaabri kaupade eksporti.

Putin ütles neljapäeval Vene riigitelevisioonile antud intervjuus, et mitte ühtki lepingus toodud Venemaa nõudmistest ei ole täidetud. «Tahan rõhutada, et midagi ei tehtud, üldse mitte midagi. See kõik on ühekülgne,» väitis Putin. «Mõtleme, mida teha, paar päeva on veel aega.»