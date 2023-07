Salva Kindlustus: kahjujuhtumine arv küll langeb, kuid hüvitised on märgatavalt suurenenud

Salva Kindlustuse 2023. esimese poolasta majandustulemused näitavad, et võrreldes 2022. aasta sama perioodiga on teatatud kahjujuhtumite arv mõnevõrra langenud, kuid kahjude katteks väljamakstud hüvitiste üldmaht on samal ajal kasvanud keskmiselt 10 protsenti, mõnes tooteliigis aga kuni 30 protsenti.