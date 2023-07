Investorid jahtivad taas aktsiaturgude kõige spekulatiivsemaid nimesid

Investorid jahtivad taas kõrge riskiga aktsiaid börsidel, mis on alates eelmise aasta oktoobris täheldatud madalseisust vaid tõusnud, vahendab Business Insider. S&P 500 on sellest ajast alates näiteks tõusnud umbes 30 protsenti, Nasdaq 100 aga 50 protsenti.

See on pöördeline muutus võrreldes 2022. aastaga, mil aktsiad pidevalt langesid ja tõid kaasa masendunud investorite baasi, kes vaatasid peaaegu kõigele altkulmu.

Kuid 2023. aastal on spekulatiivsed aktsiad, nagu Carvana, Riot Platforms ja Marathon Digital, tõusnud aasta jooksul muljetavaldavalt umbes 500 protsenti kuni 700 protsenti. Neid aktsiaid peetakse üliriskantseteks, sest nad ei ole veel kasumlikud ja neil on märkimisväärne võlakoorem.

Paljud sedalaadi aktsiad kuuluvad Roundhilli nn meemiaktsiate ETFi koosseisu, mis on 2023. aastal siiani tõusnud umbes 60 protsenti. Ja DataTrek Researchi kaasasutaja Jessica Rabe sõnul võib kasum jätkuda, sest ETF on endiselt umbes 50 protsenti odavam võrreldes 2021. aasta detsembris nähtud rekordtasemega.

Riskantsete aktsiate järsk ralli ja signaal, et investorite entusiasm on turule naasnud, on samuti märk sellest, et aktsiad on tõepoolest härjaturul, kuna need marsivad uute 52 nädala kõrgeimate tasemete poole.