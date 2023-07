Postimees kirjutas enne jaanipäeva, et valitsust ähvardab Ida-Virumaal 100 miljoni eurone läbikukkumine: kuigi piirkonda uute töökohtade meelitamiseks loodud 153 miljoni euro suuruse toetusmeetmega on kibekiire, vaatab sealt vastu hoopis suur tühjus: kinnitatud on vaid üks projekt, ootel seisab aga ligi 135 miljonit euroraha. Oleks vaja leida investorid, kes oleksid valmis Ukraina sõja taustal oma tootmise Vene piiri äärde rajama. Venemaa pelgus peegeldub mõnes mõttes ka mullusest otseinvesteeringute statistikast.