EESTI-LEEDU TÜLI ⟩ Tatar: Euroopaga sünkroniseerimine on võimalik tuua aasta ettepoole

Neljapäeval kohtusid Brüsselis Baltimaade, Poola ja Euroopa Komisjoni kõrgemad ametnikud, et arutada sünkroniseerimise projekti. «Kohtumise eesmärk oli saada ülevaade sünkroniseerimiseks vajalike projektide seisust ning arutada maikuus Tallinnas Baltimaade peaministrite kohtumisel eesmärgiks seatud sünkroniseerimise tähtaja varasemaks toomise võimalusi. Võimaluste väljaselgitamiseks on Baltimaade elektrisüsteemihaldurid läbi viinud rea uuringuid, mille sisust ning järeldustest anti kohtumisel ülevaade,» selgitas Tatar BNSile.

Tema sõnul on Euroopa Komisjoni, Läti ja Eesti ekspertide hinnangul võimalik plaanilise sünkroniseerimise tähtaega tuua seni kokkulepitust varasemaks ligikaudu aasta võrra. «Peamine põhjus, mis teeb sünkroniseerimise varasemaks toomise võimalikuks, on Eesti ja Läti kolmanda elektriühenduse rekonstrueerimise valmimistähtaja varasemaks toomine,» märkis ta.

Samas ei tehtud kohtumisel asekantsleri sõnul senise kuupäeva varasemaks toomise kokkulepet, vaid otsustati, et töötatakse edasi võimaliku varasemaks toomise kokkuleppe detailidega, mida saab juuli lõpus edasi arutada poliitilisel tasandil.

«Kohtumisel kinnitas Leedu, et neil puudub kavatsus oma elektrisüsteemi iseseisvalt eraldamiseks BRELL-süsteemist ning sünkroniseerimine Mandri-Euroopaga saab juhtuda vaid ühes teiste Balti riikidega,» lisas Tatar.

Balti riigid leppisid 2018. aastal kokku, et lahkuvad Vene elektrivõrgust hiljemalt 2025. aasta lõpuks. Nüüd aga soovib Leedu seda teha juba järgmisel, 2024. aastal. Leedu elektri põhivõrku haldava Litgridi juhatuse esimees Rokas Masiulis ütles teisipäeval, et Eleringi juhid ei taha kiiresti Vene elektrivõrgust lahkuda, vaid teevad kõik, et seda edasi lükata.