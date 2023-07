Euroopa Komisjon annab Eesti kohtusse

Liikmesriigid pidid vastu võtma ja avaldama vajalikud meetmed, et tagada direktiivi täielik ülevõtmine siseriiklikku õigusesse 4. veebruariks 2021. Praeguseks ei ole Eesti komisjonile ülevõtmismeetmetest teatanud. Seetõttu on komisjon otsustanud kaevata Eesti Euroopa Liidu Kohtusse.

Veel neli rikkumismenetlust

Õigusküsimuste valdkonnas on Euroopa Komisjon otsustanud algatada rikkumismenetluse ning saata ametliku kirja Eestile, Leedule ja Sloveeniale, sest need riigid ei ole võtnud oma õigusse täielikult üle direktiivi, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi (direktiiv (EL) 2016/800). Samuti on komisjon otsustanud saata põhjendatud arvamuse Belgiale, Ungarile ja Eestile, sest need riigid ei ole võtnud nõuetekohaselt üle direktiivi, mis käsitleb õigust kaitsjale ja õigust oma kinnipidamisest teatada (direktiiv 2013/48/EL). Lisaks otsustas Euroopa Komisjon saata põhjendatud arvamuse Eestile, Iirimaale, Küprosele, Lätile, Luksemburgile ja Poolale, sest need riigid ei ole võtnud üle EL norme, mis on sätestatud esindushagide direktiivis (direktiiv (EL) 2020/1828).