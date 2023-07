Võrklaev: digieuro oleks lihtne täiendus praegustele makseviisidele

Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde tutvustas neljapäeva õhtul euroala rahandusministritele senist tööd digieuro projekti ettevalmistamisel. «Keskpank on kokku pannud väga hea kontseptsiooni digieuro loomiseks. Digieuro on sisuliselt digitaalne sularaha ja hea meel oleks selline maksevahend koheselt kasutusele võtta, siiski vajab ettevalmistus ja turvalise ning toimiva digieuro kasutuselevõtt veel aega,» ütles kohtumisel osalenud rahandusminister pressiteates.

Võrklaeva sõnul oleks tarbijate jaoks tegu tänuväärse lisavõimalusega maksete tegemisel, digieuroga saaks tasuda ilma internetiühenduse ja isegi pangakontota ning selle kasutamine oleks tasuta. Samuti oleks ministri sõnul selliste tehingute puhul andmete privaatsus pea samal tasemel sularaha maksetega. Ta lisas, et selle juures on oluline tagada digieuro ja digitaalsete rahakottide turvalisus nii raha hoidmisel kui kasutusel.

Euroopa Keskpank otsustab tänavu oktoobris, kas jätkata ettevalmistustega digieuro käibele võtmiseks. «Ootame Euroopa Keskpanga otsust suure huviga, see on seotud ka Euroopa Komisjoni seadusandliku algatusega, mida oleme alles analüüsimas,» ütles Võrklaev.

Võrklaev selgitas, et oluline on mitte segi ajada digieurot ja krüptovara. «Digitaalne euro on elektroonilisel kujul keskpanga raha ja sellele kehtib keskpanga garantii ehk see on usaldusväärne maksevahend, mille väärtus ei muutu,» rõhutas ta.