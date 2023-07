Vaata üle: kui kalliks on riik sinu maa hinnanud. Uued hinnad toovad aastaid kestva maksutõusu

Sel aastal kaitse peab

Et sellist olukorda vältida, kehtestas riik nn kaitsemehhanismi, mis ei lase maamaksul korraga üle 10 protsendi tõusta. See tähendab, et maamaks ei suurene eelmise aastaga võrreldes rohkem kui 10 protsenti aastas. Seejuures tasub aga tähele panna, et 10-protsendiline tõus rakendub igal aastal, kuni tasutav summa jõuab välja nn tegelikust maksustamishinnast ja maamaksumäärast lähtuva maamaksusummani.