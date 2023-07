Luminor: aktsiaturud said eelmisel kuul oodatud positiivse tõuke

Luminori privaatpanganduse varahalduri Kalle Kose sõnul on aktsiahindade viimase aja tõusu taga mitme olulise teguri koosmõju. «Positiivse tõuke on andunud esimese kvartali kasumite avaldamise hooaeg, aeglustuv inflatsioon ning kasvav optimism majanduse pehme maandumise suhtes. Lisaks võib siia valemisse veel lisada tehisintellekti toel toimuva tehnoloogiaralli ning USA Föderaalreservi rahapoliitika, mis läheneb karmistamistsükli lõpule,» kirjeldas Kose.

USA Föderaalreserv jättis intressimäära tõstmise vahele

USA Föderaalreserv peatas intressimäärade tõstmise tsükli, hoides baasintressimäärad pärast kümmet järjestikust tõstmist 5,0–5,25 protsendi juures. «Uuendatud prognoosides märgiti siiski, et intressimäära tipp võiks olla umbes 5,6 protsenti. See tähendab, et ees võib olla veel kaks 0,25 protsendipunktilist tõstmist ning seda isegi pärast tarbijahinnaindeksi ja tootjahinnaindeksi inflatsiooninäitajate üllatuslikku langust,» selgitas Kose.