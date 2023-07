Intervjuu ⟩ Harju Elekter püüab välja hüpata ruttu kasvava Skeletoni varjust

Rohepööre ehk kogu maailma elektrifitseerimine on vesi Harju Elektri veskile – nõudlus elektriseadmete järele on suur ja kasvav ning selle trendi lõpp ei paista. Ettevõttel on tellimusi nii palju, et nende õigeaegseks täitmiseks tuleb tehaseid laiendada ja inimesi juurde palgata.

Kuidas Harju Elektril läheb?

Läheb suhteliselt hästi. Meil on seljataga mitu kriisiaastat. Usun, et kasutasime eelmise, kõige raskema kriisiaasta ära. Tegime väga palju muudatusi. Fokuseerisime oma tooted ja turud ümber ja nüüd peame liikuma kasumliku kasvu suunas, mida juba näitas esimese kvartali tulemus. Elektriseadmete nõudlus on väga suur.

Kas Harju Elektril pole nõudluse probleemi, nagu laiemalt töötleval tööstusel, kellel kukkus ära Venemaalt ja Valgevenest tulnud soodne tooraine ja teiselt poolt tulus Skandinaavia eksporditurg?

Meie nõudlus tuleb rohetrendist, investeeringutest infrastruktuuri, elektriühenduste parandamisest, autode laadimisest ja salvestustehnoloogiatest. Kõik see vajab kas uute võrkude ehitamist või seniste rekonstrueerimist, uusi alajaamu või elektrikilpe. Selle trendi peatumist on praegu väga raske näha.