Konkurentsiameti juht: hinnad Eesti tanklates on nagu Albaanias

Kartellikokkulepete üle peab vahti pidama konkurentsiamet. Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee ütleb, et olukorda kütuseturul on analüüsitud ja lõppjäreldused selguvad järgmise aasta suveks. «Ma olen ka varem öelnud, et sama hind ei pruugi tähendada tingimata kartelli. Võib olla, et on turuliidrid, kelle hinnapoliitikat täpselt jäljendatakse,» rääkis Pärn-Lee. Ta möönis siiski, et terves Euroopas on ta säärast ühe-hinna-poliitikat näinud tanklates vaid ühesainsas teises riigis – Albaanias.