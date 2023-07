Euro on oluliselt kallinenud võrreldes dollariga

Maailma peamine reservvaluuta dollar on viimase nädala jooksul oluliselt nõrgenenud. Näiteks dollari peamine konkurent, ühisraha euro, tõusis kolmapäeval dollari suhtes tugevaimale tasemele enam kui aasta jooksul.

Dollar on nädala jooksul laialdaselt nõrgenenud. Dollariindeks, mis võrdleb dollarit teiste juhtivate valuutadega, on viie päevaga langenud üle 3% ning Bloombergi Dollar Spot Index on nädalaga langenud üle 2,5%.