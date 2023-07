Saksamaa avaldas strateegia end aina enam kehtestava Hiina suhtes

«Meie eesmärk ei ole end (Pekingist) lahti ühendada. Kuid me tahame vähendada kriitilisi sõltuvusi tulevikus,» säutsus Scholz Twitteris, kui avaldati uus strateegia, mis tema sõnul on vastuseks muutunud ja end aina enam kehtestavale Hiinale.

Baerbock ja rohelised on nõudnud rangemat joont ja inimõiguste rõhutamist. Scholz ja sotsiaaldemokraadid toetavad aga eelkõige kaubandusele orienteeritud hoiakut.

«Hiina on Saksamaa suurim kaubanduspartner, kuid samas kui Hiina sõltuvus Euroopast järjepidevalt väheneb, on Saksamaa sõltuvus Hiinast viimastel aastatel kasvanud,» seisab dokumendis.

Valitsus märkis ka, et ei kavatse «Hiina majandusedu ja arengut tõkestada».

«Samas on hädasti vaja riske leevendada,» öeldakse dokumendis.

Rangem joon, mida Saksamaa viimasel ajal Hiina suhtes võtnud on, on tekitanud ärevust Pekingis, aga ka Saksamaa tööstuses, mille sõltuvus Hiinast on aina kasvanud.