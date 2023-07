AirBaltic teenis esimesel poolaastal rekordilise müügitulu

Kuue kuuga teenindas ettevõte pea 2 miljonit reisijat, mida on 52 protsenti rohkem kui mullu samal. Teostatud lendude arv suurenes võrdlusperioodil 20 protsendi võrra, 20 293 lennuni, teatas airBaltic.

«2023. aasta esimene poolaasta on ületanud meie majandustulemuste ootusi. Senised suvehooaja näitajad on tugevad, kasvutrend tugevnes iga kuuga. Võrreldes 2022. aasta sama perioodiga on müügitulu, reisijate arvu ja lendude tugev kasv,» kommenteeris airBalticu president ja juhatuse esimees Martin Gauss.