Venemaa ametnikud otsivad vabandusi: vaadake Euroopasse, seal on seis kaks korda hullem

«Vaadake Euroopat, seal on inflatsioon kaks korda kõrgem!» Komsomolskaja Pravda teatel vastavad Venemaa ametnikud just nii, kui neilt kiireneva hinnatõusu kohta pärida.

Vene meedia teatel on kiire juurviljade hinna kasv seotud tõsiasjaga, et nende varud on otsa saamas, kuid saagi koristamiseni on jäänud veel aega ja import on kallis. «Varsti muutuvad juurviljad kindlasti odavamaks,» rahustatakse inimesi.