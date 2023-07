GRAAFIK ⟩ Börsiplaane pidav Infortar maksis juba kopsakaid dividende

Investeerimisettevõtte Infortar suuromanikud tegevjuht Ain Hanschmidt ja nõukogu esimees Enn Pant lubasid, et börsile minnes saab ettevõtte aktsiast dividendiaktsia. Hanschmidt kinnitas koguni, et tema unistus on teha ettevõte, mis oleks dividendiaristokraat.