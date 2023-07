Elisa juht: isiklik areng on kinni töötajas eneses, aga väga suur roll on ka ettevõttel

Vigu ei tohi karta

Kahtlemata on üks arengut toetav viis võimaldada töötajale erinevaid koolitusi, olgu nendeks siis majasisene koolitusprogramm või organisatsioonivälised toetavad õpivõimalused. Samas olen veendunud, et õppimine töö käigus on üks isikliku arengu parimaid mõõdupuid. Seda ühes eksperimenteerimiste ning õnnestumiste ja ebaõnnestumistega. See on võimalus midagi uut luua.

Liblika tiivalöök loob tähenduse

Siit jõuamegi töötaja isikliku arengu ühe järgmise olulise tahu juurde – tahame, et meie tegudel oleks suurem tähendus ning et me oma tööga midagi olulist korda saadaks. Samal ajal võiks ka põnev olla. Seega tasub laiemalt lahti mõtestada, mis on see, millega organisatsioon tähendust loob ja milline on selles töötaja osa ja isiklik panus. Näiteks on paljud meie töötajad väljendanud uhkust, et nende töö vilju saavad maitsta sajad tuhanded eestimaalased. See ei ole pelgalt järjekordse töölõigu sooritamine, vaid loob reaalse tähenduse ja sisu, mis jõuab kellegi nutitelefoni ekraanile, telerisse või audioraamatuna kõrvaklappidesse. Liblika tiivalöök tekitab suure efekti.