Tagasilöök sanktsioonidele: Vene Uurali toornafta kallines üle hinnalae

Uurali toornafta barrelihind kerkis juba teisipäeval üle 60 dollari ja maksis täna keskpäeval ligi 63 dollarit, mis on kõrgeim tase alates 2022. aasta novembri keskpaigast. Viimastel kuudel on hind liikunud pigem 55 dollari kandis.

Kui Vene nafta hind tõuseb üle piirmäära, tähendab see, et selle importijad peaksid suurendama sanktsioonidega mitteliitunud riikide kindlustusandjate ja tankerite kasutamist, et vältida G7 ja EL-i karistusmeetmeid. Vene nafta suurimad importijad on Hiina ja India, kes nõuavad selle tarnetelt suuri allahindlusi.