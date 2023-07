KUULA TASUTA ⟩ Rahvusvahelised sisuloojad, kunstnikud ja miljardär jagavad nippe, kuidas tehisintellekt enda kasuks tööle panna

Kirss tordil on noormees nimega Domenic Ashburn. «Mis on tehisintellekti mõju, kui see suutis ühendada 200 000 inimest enam kui sajast riigist?» Esitab ta küsimuse viidates ühele oma kampaaniale, millest kuuleb esitluses lähemalt. «Tehisintellekt saab toetada su sisu loomist, strateegia arendamist ja kogukonna kaasamist. Igaüks saab kasutada täiesti tavalisi tehisintellekte, et haarata inimesi globaalselt ja suurendada oma mõju digitaalses maailmas,» on ta veendunud. Domenic õppis Cincinnati ülikoolis kunsti, disaini ja arhitektuuri ning sattus peale kooli lõpetamist tööle meediaagentuuri, mis tegeles näiteks Nike, Tripadvisori ja NFLiga, ja kus tal tuli luua 3D ja graafilist sisu, videosid, juhtida digi- ja trükikampaaniaid.

Mindvalley asutaja Vishen Lakhiani on viimased aastad pühendanud tehisintellekti paremale tundmaõppimisele: «Need, kes ei kasuta täna ChatGPT-d on juba osaliselt millestki oluliselt maha jäänud. Mu 15-aastane poeg õpetas mulle, kuidas seda tööriista parimal võimalikul viisil enda kasuks tööle panna. Tema jaoks tuli see loomulikult, kuid minu vanuses inimesed peavad seda õppima. Pole kahtlustki, et see tööriist on tulnud siia selleks, et jääda, kuigi peame sellesse mõistagi vastutustundlikult suhtuma,» selgitas Lakhiani, lisades, et ta on tänu AI-le lühendanud oma töönädalat pooleteise päeva võrra.