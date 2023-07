Ehkki kullakauplemis- ja valuutavahetusettevõtte Tavid suuromanik Alar Tamming on rääkinud aastakümneid finantssüsteemi peatsest kokkuvarisemisest ning teesist, mida nii suuromanik kui ka Tavid propageerivad, et ainsaks varaks, mille väärtus püsib läbi aegade, on kuld, ei sega see tal ettevõttest kopsakaid dividende rahana välja võtmast.