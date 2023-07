Endriko Võrklaev: kõik nagu kardaks börsil midagi

Kardetud majanduslangus pole seni saabunud ja pigem osutavad märgid positiivsuse suunas. Inflatsioon on tasapisi alanemas, kuid siiski mitte veel seal, kus keskpangad sooviksid seda näha. Märtsis investoreid ehmatanud pankade raskused pole millekski suuremaks arenenud ja ettevõtete tulemused on olnud kardetust paremad. Küsitlused näitavad, et investorid on endiselt osaliselt rahas ootamas, sest ei julge aktsiaturgudel gaasi põhja vajutada. Kui aga turuindeksid kihutavad eest ära, on needsamad investorid sunnitud ühel hetkel vastumeelselt aktsiaralliga kaasa minema. See omakorda toidab finantsturgude jätkuvat tõusu.