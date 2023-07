IIZI kindlustuse tegevjuht Pae tänava juhtumist: Eesti seadused soosivad kindlustusseltse

Võlaõigusseaduse kohaselt vastutab riskiasjaolude õiguse eest samuti klient. «Tuleohutuse nõuded on hea näide sellest, kus kindlustusandja paneb kliendi õlgadele kogu vastutuse ja klient peaks olema kursis, et mis normid Eestis üldse kehtivad, kustkohast neid leida ning kuidas neist aru saada. Kliente ei päästa isegi see, et Päästeamet on näiteks hoone kasutusloale oma kooskõlastuse andnud,» toob Fedotov näite.

«Oleme seisukohal, et seadusega on kindlustusvõtjale pandud ebamõistlikult suur hoolsuskohustus - seda nii tarbija kui ka ettevõttest kindlustusvõtja vaatest. Mõtleme korraks meie endi, kui kindlustusvõtjate peale. Kas me teame ja oleme ikka kindlad, et meie oma kindlustatud kodudes on kõik tuleohutuse viimaste nõuete mõttes korrektne? Või kust me üldse saame teada, kas on? Ja seda olukorras, kus isegi Päästeameti kooskõlastus meile seda kinnitust ei pruugi anda,» tõstatab ta küsimuse.

Kuigi klient saab kindlustusandjat teavitada asjaoludest, ei saa inimeselt eeldada ega nõuda tuleohutuse eksperdiks olemist, ütleb Fedotov. «Siin peaks kindlustusandjatel lasuma hoolsuskohustus tutvuda kindlustatavate riskidega eriti olukorras, kus neil on võimalus kaasata selleks pädevaid riskihindajaid ja valdkonna eksperte ning küsides kindlustusvõtjalt kõik vajalikud küsimused juba kindlustamise momendil.»

Seadusandlus tuleks üle vaadata

IIZI tegevjuhi sõnul teeb teda murelikuks ka küllalt tihti kõlav kindlustusandjate väide, et kindlustusvõtjate ainus ootus on kindlustuse «odav hind», mistõttu kindlustusandjad justkui ei saa ega peagi investeerima riski põhjalikku üle vaatamisse selle võtmise hetkel. «Kindlustusandjad keskenduvad oma toodete turustamisel eelkõige soodsale hinnale või soodustuse määra suurusele,» juhib Fedotov tähelepanu ja lisab, et odavale hinnale või suurele soodustusele rõhuval pakkumusel on tihti ka selge pahupool. «See tähendab, et kliendi õlule jääb vastutus, et kindlustatav risk oleks õigesti määratletud ning pakutav leping vastaks kliendi huvidele.»

Fedotovi hinnangul võis Pae tänava juhtum olla küll erakordne, kuid see ei tähenda, et kahjude hüvitamist puudutavatele regulatsioonidele ei peaks regulaatorid otsa vaatama. «Selle kahetsusväärse juhtumi üheks aluseks ongi asjaolu, et kindlustusandja arvamuse kohaselt pidi klient lisaks Päästeameti kooskõlastusele ise veel teatud normidega kursis olema, mida kindlustamise hetkel keegi kliendilt ei küsinud. Seepärast ongi ääretult oluline kindlustuslepingute tasakaalustatus kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel ning eriti just kindlustusandja poolsel kahjukäsitluse teenuse osutamisel,» selgitab kindlustusekspert.