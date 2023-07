Ignitis investeerib elektrisõidukite laadimisvõrku 115 miljonit eurot

Ignitis Groupi juhatuse poolt 12. juulil heaks kiidetud investeerimisotsus haakub grupi strateegiaga kiirendada elektrisõidukite laadimisvõrgu arengut ja ehitada välja Baltikumi suurim kiirlaadimisvõrk. Investeeringu põhieesmärk on elektrisõidukite laadimisjaamade soetamine, et arendada elektrisõidukite laadimisvõrgu infrastruktuuri Balti riikides, teatas ettevõte.

Ignitise elektrilise mobiilsuse üksuse juhi Eimantas Balta sõnul näeb ettevõte suurt nõudlust laadimisvõrgu järele ja tegutseb selle nimel, et nõudlusele vastu tulla.

«Hetkel on meil Ignitis ON võrgus üle 260 laadimispunkti, millest neli asuvad Lätis. Eestisse peaksid esimesed laadimisjaamad kerkima järgmise aasta alguses,» ütles Balta ning lisas, et aastaks 2026 plaanib ettevõte Balti riikidesse paigaldada koguni kuni 3000 elektrisõidukite laadimispunkti.