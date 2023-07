Madal inflatsioon andis dollarile obaduse

«Kaval on mitte vaadata ühe kuu näitajat, kuna see pole veel trend,» ütles JPMorgani USA analüütik Michael Feroli Reutersile. Tema arvates võib järgmisel USA keskpanga istungil küll mõni hääl kosta, et vaataks mõju ära enne järgmist intressitõstmist, kuid karavan läheb ikka intressitõusuga edasi.