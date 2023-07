Uuring: eestlased hoiduvad aktsiatesse investeerimisest, sest protsess tundub liialt keerukas

Citadele tellitud uuringust selgub, et koguni 20% Eesti elanikest oleks motiveeritud rahaturgudesse ja aktsiatesse investeerimisest, kui protsess oleks lihtsam.

Koguni 15% küsimustikule vastanutes märgib, et oleksid enam huvitatud aktsiatesse investeerimisest, kui teaksid, kuhu investeeritud raha täpsemalt jõuab. Kõige populaarsemaks osutus vastus, et neid ei motiveeriks investeerima mitte miski. Selliselt vastas 23% uuringus osalenutest.

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen nendib, et investeerimisprotsessi ära õppimine paistab kaugemalt keerukam, kui see tegelikult on.