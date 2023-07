Parkimisäpp Snabb sai uue juhi

Passi sõnul liitus ta Snabbiga eelkõige seepärast, et ettevõtte areng on olnud muljetavaldav ning nende pakutavatel uudsetel tehnoloogilistel parkimislahendustel on tulevikus suur nõudlus. «Juba esimesel töönädalal oli mulle selge, et Snabbil on suur potentsiaal saada lähiaastatel Baltikumi suurimaks ja parimaks parkimisettevõtteks, sest ettevõtte nurgakivid on kliendikesksus, õiged väärtushinnangud ning olemasolev arendustiim, kes on arendanud vingeid parkimistooteid.»