Bali kehtestas turismimaksu, et kaitsta kultuuri

Turistidest sõltuv Bali meelitab igal aastal miljoneid väliskülastajaid ja saar püüab oma populaarsust ära kasutada, et täita oma rahakotti ja kaitsta oma troopilist võlu.

Küsimusele, kas uus maks heidutab külastajaid, vastas Koster, et ametiasutused ei usu, et külastajate arv väheneb.

«See ei ole probleem. Me kasutame seda keskkonna ja kultuuri heaks ning ehitame parema kvaliteediga infrastruktuuri, et Bali reisimine oleks mugavam ja turvalisem,» ütles ta ajakirjanikele.

Palmidega ääristatud saar on lubanud, et pärast mitmeid intsidente, mille käigus on esinenud lugupidamatust peamiselt hinduistliku saare kultuuri suhtes, hakatakse ohjeldama halvasti käituvaid turiste.