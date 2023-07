KM: Eestile ei ole järgmisel aastal desünkroniseerimine aktsepteeritav

Kliimaministeeriumi avalike suhete nõunik Martin-Erich Torjus rääkis BNS-ile, et Eesti valmisolek kiirendatud sünkroniseerimiseks sõltub peamiselt Eesti elektrisüsteemi tehnilisest valmisolekust. Tagatud peab olema kolm olulist elementi – energiajulgeolek, mõistlik hind tarbijatele ja võimalikult kiire liitumine.

Sealjuures näeb omavaheline kokkulepe ette, et Balti riigid ühinevad Mandri-Euroopa elektrivõrguga ühiselt ehk pole ette nähtud, et Leedu teeks seda eraldi. Täna ei ole Leedu ka otsustanud, et nad seda teevad.