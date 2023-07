FOTOD ⟩ Park Tondi kvartalis sai tsaariaegsest majast sündiv büroohoone täiskõrguse

«Mul on hea meel, et koos Park Tondi uushoonestuse arendamisega on meil võimalus ka mõned kultuuripärandisse kuuluvad ehitismälestised rekonstrueerida,» ütles US Real Estate tegevjuht Martin Kolga pressiteates. Sõjakooli 6 büroohoonet rekonstrueerib 1Partner Ehitus, arhitektuurse projekti on koostanud Tomomi Hayashi ja Hanno Grossschmidt arhitektuuribüroost HGA Arhitektid.