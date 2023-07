INVESTOR MARI ⟩ Kaubamaja grupp pole enam selverite nägu

Grupi teise kvartali maksueelne kasum kasvas 20,5 protsendi võrra 12,8 miljoni euroni. Kui varem öeldi, et Tallinna Kaubamaja grupp on Selverite nägu, siis enam pole. Üllatuslikult tuli suurim kasum autokaubandusest. See äri andis 4,7 miljonit kasumit Selverite 4,6 miljoni euro vastu. Autokaubanduse kasum kasvas 50,2 protsenti, Selveritel 48,3 protsenti. Väga nõrga tulemuse tegid kaubamajad, kus kasum kukkus 55,9 protsenti, miljoni euroni.