Kinnisvaraekspert: oma kodu osta on ka täna selgelt soodsam kui üürida

«Ma olen kindlalt nõus nendega, kelle arvates on oma kodu ostmiseks alati hea aeg. Vahe tuleb sisse kõrgemat intressi maksvatel üüriinvestoritel, kelle jaoks ei jookse täna numbrid enamasti plussi ning see on ka turu üldist aktiivsust aasta jooksul muutnud,» selgitas 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter, kelle sõnul tasub kodu üürida neil, kes veel koguvad vahendeid omaosaluse jaoks ning neil, kes ei näe end pikemalt Tallinnaga seotuna.