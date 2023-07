Europarlament: elurikkust hakatakse taastama vähemalt viiendikul liidu territooriumist

Parlament usub, et uus määrus peaks aitama ELil täita rahvusvahelised kohustused. Seepärast toetab parlament komisjoni seisukohta, et 2030. aastaks peavad keskkonna taastamise meetmed hõlmama vähemalt 20 protsenti ELi territooriumist.

Samas on enam kui 80 protsenti Euroopa looduskeskkonnast on halvas seisus. Seepärast esitas Euroopa Komisjon 22. juunil 2022 ettepaneku halvas olukorras looduskeskkonna taastamiseks, et saavutada elurikkuse vallas seatud sihid. Komisjoni hinnangul oleks uus määrus ELile majanduslikult väga kasulik, kuna iga investeeritud euro tooks Euroopale tagasi kaheksa eurot.