Saatanlik detail, mis reisikindlustusega inimese ikka rahata jätab

Nii juhtus Postimehe lugejaga, kes reisikindlustust valides teadlikult jälgis, et kindlustus hõlmaks lisaks lennule ka jätkureise, tagamaks, et Suurbritannias pärast lennult tulekut ka jätkuv rongireis tegelikku sihtkohta kaetud oleks. Rongiliiklus on Suurbritannias teadupärast kallis ning linnadevahelist reisi pikalt planeerides ja pileteid varakult ostes saab oluliselt kokku hoida.