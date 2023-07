OPECi tootmiskärped hakkasid mõjuma, nafta hind kerkis kahe kuu kõrgeimale tasemele

Eelmisel nädalal teatas Saudi Araabia, et pikendab oma ühe miljoni barreli suurust tootmiskärbet augustikuusse. Samuti plaanib Venemaa kärpida järgmisest kuust nafta eksporti 500 000 barrelit päevas. Saudide energiaminister teatas, et läbi kärbete tugevdatakse OPEC+ pingutusi tagamaks stabiilisus ja balanss naftaturgudel.

Siiski on viimastel päevadel hakanud naftatootmise vähendamine hinda enam mõjutama. Saudid on OPECi suurimad tootjad, kes loodavad, et tootmise vähendamine viib naftahinna alanud poolaastal tempokamalt üles. Praegu on siiski hind jätkuvalt mullusest keskmisest enam kui viiendiku madalamal tasemel, kuid 2021. aastaga võrreldes 14 protsenti kallim.