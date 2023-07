BLRT Grupp kaotas mullu tugevalt kasumis

Tänavu on ettevõttel plaanis investeerida materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse, aktsiatesse ja osakutesse ning laenudesse sidusettevõtetele ligikaudu 52,8 miljonit eurot. Kontsern investeerib kogu teenitud kasumi tegevuse laiendamisse ega planeeri lähimatel aastatel dividendide väljamaksmist BLRT Grupp AS-ilt.

AS BLRT Grupp on kontserni BLRT Grupi emaettevõte. Emaettevõtte põhitegevuseks on tütarettevõtete juhtimine ning kontserni varade haldamine. Kontserni koosseisu kuulub 71 tütarettevõtet.