GRAAFIK ⟩ USA kohus andis Microsofti hiigeltehingule rohelise tule

Tehingu jõustumisel omandaks Microsoft suure tüki videomängude turust. Lisaks praegusele Xboksile, omandaks tarkvaragigant populaarsed videomängud nagu Call of Duty, Word of Warcraft ja Candy Crush.

Tehingule on juba heakskiidu andnud Euroopa Liidu konkurentsiamet kuid Ühendriikide vastav amet lükkas ühinemistaoltkuse tagasi. Mõlemad ettevõtted otsivad veel võimalusi brittide konkurentsimatilt loa saada, aga eile andis amet teada, et on ette valmistamas Microsoftile ettepanekud, mis on seotud viimase konkurentsiolukorraga.