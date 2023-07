GALERII ⟩ Küprosel avati Euroopa suurim kasiinokuurort

City of Dreams Mediterranean on Hong Kongis asuva hasartmängufirma Melco looming, mille ehitamise idee tekkis tegevjuht Lawrence Ho'l 16 aastat tagasi Küprosel pulmadel käies.

Turismisektor on Küprose majanduse peamine tõukejõud, mis panustab umbes 15 protsenti SKPsse.

«Sellise kvaliteediga kuurort... avab mitmeid uusi võimalusi,» lisas Melco Resorts and Entertainmenti juht.

Kasiinoresort meenutab inkade templit ja avaneb merele Limassoli lähedal. Limassoli on mõnikord kutsutud Moskvaks Vahemere ääres, sest see on venelaste seas populaarne sihtkoht.