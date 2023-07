LÜHIANALÜÜS ⟩ Elektritüli tõttu ähvardab Eestit Venemaa sabaraku staatus

Leedu ja Eesti tülile lisab hoogu NATO tippkohtumine Vilniuses. Kuna tippkohtumise põhiteema on Vene oht, siis on Eesti poliitikutel väga raske Leedu survele vastu seista. Leedu eesmärk on, et kolm Balti riiki teataks augusti esimestel päevadel, et lahkuvad tuleva aasta veebruaris Venemaa elektrivõrgust.