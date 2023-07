Elizabeth Holmes võib vabaneda vanglast kaks aastat varem kui arvati

Holmes ilmus Texase vangilaagrisse mai lõpus pärast seda, kui ta mõisteti eelmise aasta lõpus 11 aastaks ja kolmeks kuuks vangi. Vanglate büroo veebipõhine andmebaas teatab nüüd aga, et Holmesi eeldatav vabanemise kuupäev on 29. detsember 2032 - see võtaks tema täies pikkuses karistusest umbes kaks aastat maha, vahendab CNN.