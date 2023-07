Pea kolmandik töökohtadest Eestis on tehisintellekti revolutsiooni tõttu ohus

Kõrgeima riskiga töökohad on määratletud kui töökohad, kus enam kui veerand vajalikest oskustest on tehisintellekti ekspertide sõnul kergelt automatiseeritavad.

Seni on vähe tõendeid selle kohta, et tehisintellekti esilekerkimine avaldab märkimisväärset mõju töökohtadele, kuid see võib olla tingitud sellest, et revolutsioon on alles algusjärgus, ütles OECD.