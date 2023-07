Ühele kohale sadu kandidaate: kuidas tänasel tööturul nooremarendajana tööd otsides silma paista?

Kandideerimistehniline pool on sama oluline

Lisaks tehniliste oskuse ja motiveerituse esile toomisele on Teearu sõnul võimalik šansse valituks osutuda suurendada ka lihtsate kandideerimistehniliste sammudega. Näiteks on tööandjate jaoks oluline ametikohaga klappiv CV, hea motivatsioonikiri ning reaalne arusaam sellest, millega ettevõte tegeleb ja visioon, kuidas saaks nooremarendaja eesmärkide saavutamisesse panustada.

«Kui kandidaate on sadu ja 10 neist on loonud CV ja motivatsioonikirja, mis on ilmselgelt kohandatud konkreetse töökoha jaoks, on neid ka oluliselt julgem vestlusele kutsuda. Sa tead, et nad on päriselt enne »kandideeri« nupu vajutamist enda jaoks pakkumise läbi mõelnud, mitte pole CV-d pimesi tundmatusse loobitud,» rääkis ta. «Intervjuude tegemiseks on vaid nii palju aega, mistõttu on alati eelistatum seda pühendada neile kandidaatidele, kes on oma varasema eeltöö abil peegeldanud sobivust ettevõttega ja kes on võtnud vaevaks aru saada, millega ettevõte üldse tegeleb.»

Siiski pole tema sõnul ilmtingimata vaja luua iga kandideerimise jaoks CV-d täiesti nullist, kuid kohandada tasuks seda siiski. Näiteks kui ettevõttes kasutatakse peamiselt mõnd kindlat programmeerimiskeelt, on mõistlik CV-s esile tõsta just see. Niisamuti tasuks saata ettevõttele CV, mis on samas keeles kui töökuulutus ise. «Need on väikesed asjad, aga tihedas konkurentsis annavad need selle väikese eelise, mis võivad aidata esimesest sõelast läbi saada,» lausus Teearu.

Kui asi jõuab juba vestluseni, on mõistlik enne selle algust ettevõtte tegevusega veel lähemalt tutvust teha ja olla valmis ka midagi töö kohta küsima. «Keegi ei eelda, et kandidaat suudab küsida süvatehnilisi ja mõtlema panevaid küsimusi, aga vähemalt natukenegi õigesse suunda kalduvad ja kandidaati päriselt huvitavad küsimused aitavad esile tuua, et ta on rollist reaalselt huvitatud, saab ettevõtte tegevusest vähemalt põgusalt aru ja mõistab, kas ja kuidas tema ettevõtte laiemasse pilti sobituda võiks,» sõnas ta.