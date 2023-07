Euribor pigistab: pered, kes tahtsid osta kolmetoalise korteri, peavad leppima kahetoalisega

«Kolm kuud tagasi arvati, et inflatsioon aeglustub kiiremini kui me seda täna juhtumas näeme,» märkis Rebane. Tema selgitusel tõstetakse Euribori selleks, et inimestel jääks vähem raha tarbimiseks ning kaupmehed hoiaksid hindu rohkem kontrolli all. «Paraku on rahatrükiajastu inimeste meelsust nii tugevalt mõjutanud, et tarbimisharjumuste muutmine on osutunud senisest keerulisemaks,» tõdes ta.

Tarbimise langus on nii Eestis kui ka mujal maailmas olnud oodatust väiksem. Inflatsioon on aeglustunud ja selle tulemusena on inimeste reaalpalk viimastel kuudel hakanud kasvama. Seega on tarbimise vähenemine Rebase hinnangul tänaseks põhimõtteliselt läbi saanud ning ettevõtjatel pole põhjust hinda langetada, kui nõudlus püsib samal tasemel. See omakorda tähendab, et inflatsiooni aeglustamiseks võib tarvis minna järgmisi samme ning see võib Rebase hinnangul kaasa tuua ka võimaliku töötuse kasvu. «Esimesed ettevõtted on juba koondamisest teatanud ning sügise poole võib neid veelgi lisanduda,» ennustas ta.

Tekkinud olukord avaldab tugevat mõju ka kinnisvaraturule, mistõttu jätkub Rebase sõnul tõenäoliselt ka uusarenduste madal ehitustempo. «Uue kinnisvara müügitsükkel kestab tavaliselt 12–18 kuud ning seetõttu pole languse mõju statistikas veel nii tugevalt tuntav. Veel selle aasta lõpuni toimub turul tagantjärele tehtud tehingute vormistamisi,» kirjeldas ta.

Kuna ehitushind on jätkuvalt kõrge ning laenuvõtjate maksevõimekus on vähenenud, pole arendajatel ka põhjust koppa maasse lüüa. Erandiks on luksuskinnisvara, kus korterite nõudluse vähenemist ei ole niipalju näha. «Need pered, kes tahtsid osta kolmetoalise korteri, peavad täna leppima kahetoalisega. Kui sinna ei mahuta, jäetakse tehing tegemata, sest turule sisenemine on muutunud oluliselt keerulisemaks kui kümme aastat tagasi,» lisas Rebane.

Eesti kontekstis avaldab niinimetatud ujuv intress laenumaksjatele tugevat survet ning seetõttu leiab Rebane, et Euribori tõus pole veel täit mõju avaldanud. «Kuna Eesti kontekstis räägime ujuvast intressist, tasub kodulaenu teenindavatel inimestel vaim sügiseks valmis panna,» toonitas eraisikute panganduse juht.