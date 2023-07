Taiwani elektroonikahiid taganes 19,4 miljardilisest kiibitehase leppest Indias

Plaan pidanuks tugevdama riigi sõltumatust tehnoloogiasektori tarneahelate osas, arvestades, et pooljuhid on elutähtis osa pea igast moodsast elektroonikaseadmest.

«Mõlemad pooled tunnistasid, et projekt ei liigu edasi piisavalt kiiresti, et on keerulised lõhed, mida me ei suutnud sujuvalt ületada, aga ka projektiga mitteseotud välisprobleemid,» teatas Foxconn (ametliku nimega Hon Hai Technology Group) avalduses.