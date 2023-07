Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid näitasid, et kulda tuleb hoida kodumaal

Kogu maailmas on keskpangad ja riiklikud investeerimisfondid on üle vaatamas strateegiaid seoses kõrge inflatsiooni ja kasvanud geopoliitiliste riskidega, selgub Invesco uuringust.

Kokku osales küsitluses 85 riikliku investeerimisfondi ja 57 kekspanka. Nendest 85 protsenti leidsid, et järgmise kümne aasta inflatsiooni tuleb möödunust kiirem, kirjutab Reuters.

Antud olukorras loetakse headeks investeeringuteks kulda ja arenevate riikide võlakirju. Kuid kuna mullu külmutati 640 miljardi dollari ulatuses Venemaa keskpanga kulla- ja valuutareserve Lääne vastuseks Venemaa poolt täieulatuslikule sõjale Ukrainas, avaldab ka see mõju.

Küsitlus näitas, et keskpangad on pretsedenditult mures sanktsioonide kehtestamise pärast. Ligi 60 protsenti leidsid, et kuld on atraktiivsem kui varem. Kui 2020. aastal otsustasid reserve kodumaal hoida pooled vastanutest, siis nüüd soovivad kodumaal reserve hoida juba 68 protsenti. Lisaks soovitatakse hajutada reserve, et USA dollari osa oleks väiksem.

«Kui see on minu kuld, siis ma tahaks seda kodus hoida,» võttis tulemuste kokku Invesco ametlike institutsioonide juht Rod Ringrow. «Seda mantrat oleme kuulnud juba enam kui aasta.»

Kuigi juba seitse protsenti küsitletutest leidsid, et kasvav võlakoorem on USA dollarile negatiivne, ei näe pea keegi alternatiive dollarile. Kui mullu arvas 29 protsenti, et selleks võiks olla Hiina jüaan, siis nüüd on sellise arvamuse esindajate arv kahanenud 18 protsendile.

Ligi 80 protsenti arvasid, et kümne aasta suurim risk on geopoliitilised pinged. 12 kuu perspektiivis nägid 83 protsenti, et suurim risk on inflatsioon.

Kuna Hiina pärast kardetakse, on juba teist aastat järjest India atraktiivseim riik investeerimiseks. Samas on trendiks tehaste ehitamine klientide lähedale, mille tõttu on kasvanud Mehhiko, Indoneesia ja Brasiilia populaarsus.