Apple’i suured India plaanid võivad luhta minna

Apple’ile toodete kokkupanija Taiwani ettevõte Foxconn plaanis Indiasse ühisettevõtet, et toota kiipe ja muudki. Nüüd teatas Foxconn, et India konglomeraadiga Vedanta ühisettevõttest ei saa asja, nagu ka 19,5 miljardi dollari suurusest kiibi- ja ekraanitehasest Indias. Osaliselt on selle otsuse taga India valitsuse üliaeglane otsustamine.