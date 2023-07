TextMagicu jäi kasv kinni

«Mai lõpus viisime läbi esimese hinnatõusu pärast kaheksat aastat,» raporteeris kompanii. «Hinnamuudatus oli hoolikalt kaalutud, et kajastada platvormi lisandväärtust ja täiendusi, mida oleme aastate jooksul arendanud. Eeldame, et see toetab järgmistel perioodidel positiivselt müügitulu kasvu ning toetab ka meie üldist kasvustrateegiat ja plaane. Samuti aitab see rahastada platvormi jätkuvat arendamist ja täiustamist, et vastata klientide ootustele ja vajadustele ning seeläbi suurendada ka kasutusmahte.»