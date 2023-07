Maaklerfirma toob Eestis turule uut liiki investeerimiskontod

Lightyeari intressimudel on läbipaistev — ettevõtte osa keskpankade baasintressimääradest on alati 0.75% ning ülejäänud kasum antakse edasi klientidele, nii EUR, USD kui GBP valuutades. See valem tähendab, et intressimäärade tõustes võidavad sellest vaid Lightyeari kasutajad. Intressi teenimine ei ole piiratud ajakohustusega ning intress hakkab kliendile kogunema koheselt pärast raha kontole laekumist.

Ärikonto avamise protsess on tasuta, kiire ja toimub vaid mõne klikiga rakendusesiseselt — protsess on automatiseeritud läbi platvormi ühilduse Eesti äriregistriga. Lisaks saab ärikliendist investor Lightyeari rakenduses registreerida endale LEI koodi ning automatiseeritult täita W8-BEN-E USA maksuvormi.

«Investori ja tegevjuhina näen igapäevaselt ettevõtteid, kellel ei ole mugavat või taskukohast ligipääsu investeerimaks maailma turgudele. Lightyeari laiendus esialgsele ärikontode pakkumisele on oluline verstapost paljudele ettevõtetele, kes saavad tänasest oma raha enneolematult mugaval viisil investeerida. Oleme ka Salviga Lightyeari äriklientide seas. Konto loomise protsess oli tõesti lihtne ja sirgejooneline, nagu on seda kogu Lightyeari platvorm. Ettevõttena on meie jaoks tavainvesteerigute kõrval eriti huvitav võimalus teenida intressi investeerimata raha pealt, ilma raha lukustamata,» kommenteeris Salvi tegevjuht ja ingelinvestor Taavi Tamkivi.